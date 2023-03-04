猛男互動嗨翻婦女 台東鄉長交代：今天不能惹老婆生氣

台東縣海端鄉今天上午在廣原大埔聚會所舉辦三八婦女節嘉年華活動，活動結合才藝表演及大隊接力、趣味競賽等運動項目，鄉長、議員、民意代表及村長都到齊，數百位鄉民踴躍參加。開幕式除了健身有氧熱身，加上猛男表演，當台上猛男們露出結實身材，引來全場女性觀眾尖叫歡呼。

鄉長胡金至逗趣致詞表示，「大家今天不可以惹老婆生氣，要讓老婆開心」，當台上猛男熱舞後，邀請鄉內民眾上台互動，全場女性尖叫聲不斷。

台東縣海端鄉今天舉辦三八婦女節嘉年華活動。（蔡旻妤攝）

台東縣海端鄉今天舉辦三八婦女節嘉年華活動，關山分局設攤宣導防詐、交安。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉今天舉辦三八婦女節嘉年華活動，關山分局設攤宣導防詐、交安。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉今天舉辦三八婦女節嘉年華活動，關山分局設攤宣導防詐、交安。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉今天舉辦三八婦女節嘉年華活動，關山分局設攤宣導防詐、交安。（關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

三八婦女節將至，海端鄉特別選在4日提早慶祝，鄉長胡金至、議員張全馨嵐、鄉民代表及各村村長均出席共襄盛舉，共300多位鄉民參加，在主持人的帶動下，現場每位鄉民載歌載舞相當熱鬧；而團體的趣味競賽時也趣味橫生，掌聲、歡笑聲迴盪在整個會場中。

關山警察分局今天也在活動中設置有獎徵答攤位，由員警強力宣導防詐及交通安全，民眾只要回答問題，就能獲得多項實用宣導品，包含保溫瓶、LED吊環、LED手電筒、反光拍拍圈、環保袋及攜行袋等，豐富獎品吸引許多民眾參與，將攤位擠得水洩不通，宣導成效佳。

關山警察分局表示，題目包括防詐3步驟「一聽二掛三查證」、報案請打110、常見詐騙手法及「165防詐專線」等淺顯易記的問題，並請民眾收看「阿昭署長防詐系列」影片，讓民眾加深印象，若遇到狀況時能立即反應，以保護自身財產安全。