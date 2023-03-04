高市迎來演唱會季，眾多歌手、樂團相繼到高雄舉辦演唱會，高市府推出「加食延暢」促進演唱會經濟活動及「高雄夜Chill處」方案，經過統計，西城男孩2月26日演唱會參與活動的總營業額較前場新好男孩演唱會營業額增加近6成，顯見方案效益逐漸發酵，高市府將加碼規畫演唱會憑票兌換商圈夜市優惠券，相關細節近期公布。

高市府經發局表示，西城男孩2月26日在高雄巨蛋獨家開唱，吸引滿場歌迷進場，經發局聯合在地餐飲店家推出的「高雄夜Chill處」方案，憑票可享合作店家免費餐飲優惠，經統計合作店家3天下來總營業額較前一場新好男孩增加近6成，方案效益逐漸發酵。

經發局指出，「高雄夜Chill處」方案2月17日推出，歷經新好男孩及西城男孩等大型演唱會多元方案大力宣傳，已逐漸看出拉抬演唱會後續攤的夜經濟效應，考量後續BLACKPINK、五月天及張惠妹在世運主場館和巨蛋接連開唱，以及4月份大港開唱，預期將有40萬歌迷湧入高雄。

高市府將加碼規畫每場演出憑票兌換商圈夜市優惠券，帶動更大規模的演唱會經濟商機，發送細節近期即將公布。經發局也提醒，高雄市12家百貨都主動參與「加食延暢」活動，多數櫃位只要憑活動期間當月演唱會票根，一票在手即可在不同店家使用優惠方案，整體活動將持續到4月中。