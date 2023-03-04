內蒙古阿拉善阿拉善左旗新井露天煤礦2月22日坍塌，截至2月23日22時30分，救出12人，其中6人生還，6人死亡後，已滿十天，失聯47人迄今仍無消息，內蒙古網紅分析地處偏鄉、搶救困難、礦主又不配合是主因。

大陸內蒙古網紅「耕讀祈連」分析，隨著救援力量和相關善後單位進駐現場，相關的報導有了大幅減少的原因，我認為主要有以下幾個原因。

一是新井煤業公司煤礦所在的阿左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮巴興圖地區，地點非常偏僻，一些媒體以為事發地在內蒙古，於是輾轉從各地向內蒙古首府呼和浩特而來，到了地點方才知道，事發地距離呼和浩特距離阿拉善左旗接近800公里，於是偃旗息鼓。

二是新井煤業公司煤礦所在的阿左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮巴興圖地區，地點不是一般的偏僻，周邊幾乎沒有什麼配套的設施，即便是到了事發現場，也很難有所作為，一方面坍塌體巨大，很難在短時間內有所進展；另一方面就是，距離事發地最近的市鎮是寧夏的青銅峽，距離相對較遠。

三是現場救援工作非常繁重，雖然有專業的礦山救護隊、醫療救護隊、消防等救援力量趕赴現場，但面對巨大的坍塌體，只能從事一些輔助性的工作，救援的主力依然是當地協調的工程車輛和新井礦原有的司機和機械，根據現場發出的消息，很多人每天只有五六個小時的休息時間，繁重的工作榨幹了人的精力。

四是現場救援困難，救援進展不如人意，救援通道打開之後，還需防範次生坍塌，只能自上而下分層剝離，近1200萬立方米的土方量，使得救援過程充滿了艱辛，在沒有新進展的情況下，官方通報資訊也無法提供更進一步的消息，故而新聞價值降低，逐漸趨冷。

五是因失聯人員尚在救援階段，善後工作中最重要的理賠項無法很快開展，尚需現場救援情況明朗後，方能有更進一步的消息，故此後續的訊息較為稀缺，導致報無可報。

六是在礦方的干預下，原有的工友微信群被解散，身處礦外的工友也無法獲知更多的現場訊息，導致了資訊傳遞極少，讓後續的情況變得不透明。

七是關注自媒體的網友往往較少關注官媒訊息，而自媒體在現場訊息減少後，見無轟動性新聞，逐漸減少了相關報導，引發了網友的誤解。

按照相關資訊分析，本次突發災難，失聯礦工多為勞務用工和一部分拉煤司機，新井煤業公司煤礦正式工較少，在這種金字塔式的用工結構中，因為有勞務公司的緩衝，礦方能夠減少較多的成本支出。

按照這種模式，罹難和失聯的礦工，很可能連工傷保險都沒有繳納，類似雇主責任險的商業保險也基本是按照最低檔繳納的，如果沒有相關干預，善後工作將充滿矛盾和艱辛。