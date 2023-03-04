5對模範婆媳互相扶持，其中多位模範婆婆都已高齡90多歲，數十年如一日照顧家庭，令人感動。(于家麒攝)

金城鎮的模範婆婆李能猜女士(右七)已高齡96歲，在家人的扶持下上台受獎，一同分享喜悅的溫馨時刻。(于家麒攝)

為宏揚婦德，宣揚婦女對社會貢獻及提昇性別平權之正向意義，金門縣政府今(4)日上午在昇恆昌金湖飯店舉辦「2023年度模範婦女、模範婆媳表揚活動」，提早歡慶婦女節；會中頒獎表揚14位模範婦女暨5對模範婆媳，獲獎人幾乎都是全家動員，陪著婆婆、媽媽、阿嬤或老婆一起上台領獎，分享喜悅的溫馨時刻。

主持表揚活動的副縣長李文良表示，目前地區女性人口數已逾7萬人，占縣內一半以上之人口，過去「男主外，女主內」的社會價值觀早已不存在，透過婦女節慶祝活動，肯定婦女投入家庭及社會之努力與辛勞，促進家庭美滿，宏揚美德，宣揚婦女對社會貢獻，更希望藉以呼籲社會重視性別平權，「家事應由家人一起做」，男性也要分擔家務，讓家中的女性可以減輕壓力放鬆心情；性別也不再是職業選擇的阻力，男孩女孩都應勇敢逐夢，盡情發揮潛力，共同創造金門成為性別平等的島嶼。

縣府社會處也指出，為增進婦女福利服務，地區設有婦女福利服務中心，致力於提昇婦女相關專業與知能，每年除了不定期辦理手工藝、法律知能及親職教育講座外，為能照顧因結婚來到金門之新移民，新住民家庭服務中心亦不定期辦理相關生活適應及親子活動等，期望新住民們能儘快融入金門這塊土地；另針對一般婦女，縣府也提供托育費用補助、育兒津貼及父母照顧子女津貼等多項福利，減輕家庭育兒負擔，提供婦女在家親自照顧小孩或進入職場工作之選擇。

榮獲金門縣2023年模範婦女的得獎者為金城鎮-楊秀珍、林明𥖄、葉珠英、陳明華；金湖鎮-楊翠雲、柳喬馨、謝秀玉；金沙鎮-吳素偵、黃曉蘋；金寧鄉-李宜嫻、王秀娥、楊淑賢；烈嶼鄉-盛月明、林月治。

榮獲金門縣2023年模範婆媳的得獎者為金城鎮-李能猜、許玉瓊；金湖鎮-張秀蓮、李亞月；金沙鎮-呂玉羨、陳明娟；金寧鄉-李罔詩、董昱珊；烈嶼鄉-羅方甘桃、吳志南，其中多位模範婆婆都已高齡90多歲，數十年如一日照顧家庭，令人感動。

縣府今年歡慶婦女節除辦理模範婦女暨模範婆媳表揚外，亦融入性別平等形象宣導，以打造性別友善縣市，期能使社會大眾重視性別平等之議題，共同創造友善、幸福的社會，並於表揚活動前協助模範婆媳拍攝紀念影片，影片內容相當溫馨動容，也讓活動增添更多溫暖的氛圍。