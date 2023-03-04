今年中國國防預算的增幅是否會比2022年更大？將增加多少？如果增幅比過去大，原因是什麼？大陸十四屆全國人大發言人王超賣了個關子，「人大代表即將審議預算草案，所以具體的數字到時候就能知道」，他強調，中國國防費低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度和合理。

十四屆全國人大一次會議新聞發佈會今天中午12點在人民大會堂舉行。對於路透社的提問，人大發言人王超表示，國防預算是國家整體預算的一部分，由全國人大審查批准，人大代表即將審議預算草案，所以具體的數字到時候就能知道。

王超表示，國防費的規模是綜合考慮國防建設需求以及國民經濟發展的水平而確定的，這也是世界各國的通行做法。國防費的增長既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。

王超表示，中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度和合理的。三，中國的前途同世界的前途是緊密在聯繫在一起的，中國軍事的現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定和世界和平的積極力量。