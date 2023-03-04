薩卡最近3場聯賽交出 2進球、1助攻的亮麗成績單（圖片來源︰達志影像）

英超在經過剛剛周中的補賽後，爭標的情勢開始有明朗化。兵工廠25戰得60分排名榜首，曼城落後5分排名第二，而曼聯只得49分排名第三少比賽1場。如無意外本賽季英超冠軍將由兵工廠和曼城爭逐，餘下每1場聯賽都是非常重要。

兵工廠本周對上需要保級的伯恩茅斯，應可順利全取3分，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮讓分/兵工廠勝和大小[總分]大2.5甚至3.5。

【足球-英超】[伯恩茅斯 @ 兵工廠FC][03/04 (六)23:00] [編號 618]

兵工廠經歷了4場包含足總盃的比賽不勝之後，最近3場聯賽全部獲勝，令球隊士氣大振。邊鋒布卡約·薩卡 Bukayo Saka 繼續有好表現，在這3場全勝的聯賽中總共交出了2進球、1助攻，目前更以10顆進球成為球隊聯賽進球王第二位，僅次於巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli，他一共攻進了11球，包含這一段聯賽3連勝期間的4顆進球。

另一個考量點是以往兵工廠對上伯恩茅斯的成績超級亮眼，在11次的英超對壘兵工廠是有著壓倒性的9勝1平1敗優勢，勝出率達81.8%。

伯恩茅斯在2023年起各項賽事8場成績是1勝2平5敗，勝出率只有12.5%，難怪24戰只有21分排名第十九位。英超本賽季降級區的情勢十分緊湊，由第十九位的伯恩茅斯到第十四位的萊切斯特城，其實只有3分績分距離，也就是1場勝負的差別，每1分績分、每1顆進球或丟球都會直接影響到排名。

無奈本場遇上爭標的兵工廠，而對賽成績兵工廠又是佔壓倒性優勢，本場首選不讓分/兵工廠勝，也可考慮讓分/兵工廠勝和大小[總分]大2.5甚至3.5。

推薦︰ <足球>618伯恩茅斯 @ 兵工廠FC 不讓分/兵工廠FC勝、大小[總分]大2.5、3.5。

范戴克 和 若塔 復出為紅軍帶來3勝1平的佳績 （圖片來源︰達志影像）

利物浦本賽季成績嚴重下滑，目前聯賽僅排名第六，目前只剩下爭奪下賽季歐冠參賽資格的目標。本周日英超「雙紅會」，利物浦主場對上死敵曼聯，首選不讓分/雙勝-和局或利物浦，也可考慮和或不讓分/利物浦勝，又或大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[曼聯 @ 利物浦][03/06 (一)00:30] [編號 633]

利物浦本賽季表現令人失望，早已退出爭標行列。不過紅軍最近4場聯賽保持不敗，成績是3勝1平，暫以24戰得39分升上第六位，落後第四位托特納姆熱刺6分同時少比賽1場，仍然有機會取得下賽季歐冠賽事的入場券。

紅軍成績有所改善很大程度和隊中的傷兵慢慢痊癒復出比賽有關。主力中衛 范戴克 Virgil van Dijk和葡萄牙前場攻擊好手 迪奧戈·若塔 Diogo Jota 復出後開始重拾比賽狀態。范戴克在周中聯賽對狼隊攻進了復出後首個進球，而若塔則交出助攻。再加上埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 狀態回升，利物浦是有一戰之力。

事實上，論往績利物浦甚至比曼聯勝一籌，紅軍聯賽最近6次主場對上紅魔，成績是3勝3平不敗，而紅魔對上一次聯賽作客能擊敗紅軍，更已是2016年1月的事了。

至於曼聯，則是近期英超狀態最好的球隊，聯賽24戰得49分排名第三，落後兵工廠11分但少比賽1場。紅魔在周日聯賽盃決賽2:0擊敗紐卡索聯，贏得自2017年以來首個冠軍，士氣大振，周中在足總盃則晉級8強，其成為「四冠王」的賠率，更跌至101倍。

不過要留意是，正因為力爭四冠王，曼聯2023年已比賽了17場，成績是13勝3平1敗，當中未能勝出的4場，3場是客場比賽。加上近年作客利物浦成績只是一般，本場首選不讓分/雙勝-和局或利物浦，也可考慮和或不讓分/利物浦勝，又或大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>633曼聯 @ 利物浦 不讓分/雙勝-和局或利物浦、大小[總分]大2.5。