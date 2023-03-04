近年國內雞蛋供應不足，業者苦不堪言。國民黨前台北市議員羅智強透露早餐店老闆的心聲，並痛批蔡政府連蛋都處理不好，「不只無能，中間隱藏多少暴利？才是最可惡的！」

羅智強今(4)日在臉書指出，今天遇到早餐店的老闆時，老闆向他訴說缺蛋對早餐店的衝擊。該老闆透露，每周一、三、五進貨，蛋價格一直在漲，「真的是苦不堪言」，並強調早餐店和便當店不一樣，蛋太貴，便當店還可以換不同的菜色，但國人早餐幾乎都有吃蛋的習慣，蛋餅、飯糰蛋、吐司蛋，幾乎都要用蛋。成本一直在漲，但店家不敢把價格調漲，只好自己吞下來。

羅智強說該老闆提到，雖政府說缺蛋，但還是可以「調蛋」，只是要把蛋「調」出來，就要加價，「問題就來了，所以還是有蛋啊，有人掌握蛋源牟取暴利」。該店老闆特別拜託羅智強要把店家無奈心聲告訴大家。

對此，羅智強感嘆表示，連蛋都處理不好的政府，不只無能，中間隱藏多少暴利？才是最可惡的！