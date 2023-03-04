陳冠霖和鄭仲茵曾有過一段短命婚姻，育有一女。昨（3）日陳冠霖因不滿鄭仲茵三番兩次操弄媒體醜化他，說他在女方懷孕期間動手家暴，並塑造他對家人不聞問的形象，在臉書貼出當年KTV傷害事件法院判決書，還原始末。而原本不願多做回應的鄭仲茵凌晨也在臉書寫下千字文，公開2人蜜月時陳冠霖施暴細節，並貼出當時男方親筆寫下的悔過書，雙方正式開撕。

一直力挺老公的陳冠霖太太欣誼，被問到夫妻現在心情，她回覆一個OK的手勢貼圖。針對鄭仲茵直指的蜜月施暴和KTV傷害事件，她表示：「翻翻過去新聞，曾經冠霖也有提供過蜜月每一天的照片（甜蜜開心）。而KTV聚會冠霖曾回覆，當時是劇組聚會，也有事先向鄭小姐報備才去的，為什麼不說？」

欣誼說丈夫和前妻的過去她沒有參與，對於一切實在不予置評；但她力挺丈夫的人品，表示自己比鄭仲茵早很多年認識陳冠霖，並且交往過，現在又是陳冠霖的太太，人生的一半都跟他在一起，因此敢用自己半生的人格為丈夫擔保，「我只相信眼見為憑，我可以很確定的告訴你，我很幸福，冠霖是個好丈夫也是絕絕對對的好父親，這些不是嘴說，歡迎到我們FB翻看我們多年來的生活紀錄，日子是自己過的。」

最後欣誼無奈表示自己不會再對這個風波做任何回應，「因為別人的人生與人格不過就是觀眾茶餘飯後的談資。」