民進黨政府推動《全民防衛動員準備法》修法引發朝野質疑，國民黨主席朱立倫昨天深夜發文，批評民進黨倉促修法逼16歲孩子上戰場，請問三軍統帥的蔡英文總統，這是一個政府負責任的態度？「票投民進黨，孩子上戰場」。

蔡英文總統也在昨天深夜回應，否認「票投民進黨，孩子上戰場」，還稱全動法是「讓國防更強」。國民黨今再反問，若修法真如蔡所稱的那麼理所應當，為什麼行政院長陳建仁說要下架？

國民黨更批評，面對民意反彈全動法修法反彈，行政院雖假稱要暫緩，蔡英文總統等民進黨層峰卻還對造冊讓孩子上戰場的全動法戀戀不捨，呼籲只有人民更團結、更強烈的表達對全動法的徹底反對，才能讓民進黨徹底死心。

朱立倫表示，民進黨推動的全動法修法內容，要讓「準備期間」成為一張空白支票，讓政府恣意監控媒體、箝制民主自由，甚至逼16歲的孩子上戰場，請問三軍統帥蔡總統，這是一個政府負責任的態度？

朱立倫表示，國民黨主張備戰而不求戰，負責任的維持區域安全穩定，絕對不會讓孩子上戰場，這是國民黨對台灣、對中華民國的莊嚴承諾。

國民黨指出，民進黨一定也感受到全動法修法爭議的民意壓力，才有陳建仁對外聲稱會「下架」；但陳說完沒多久，行政院代發言人羅秉成就說「沒有移除下架」問題，蔡總統還說修法是要讓國防更強，讓想侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。

國民黨質疑，難道蔡總統、民進黨還不對擴權惡法全動法修法徹底放手，還寄望找時機東山再起？難道還覺得全動法修法讓全民皆兵、讓孩子上戰場是「讓國防更強」？難道民進黨連事關全民生命安全的如此重大議題，還要玩兩面手法？