淡水警分局與新北市環保局昨(3)日晚間實施環警聯合稽查，針對改裝排氣管或排氣管損壞產生噪音車輛實施排氣管等車輛組件稽查，統計2023年1月起迄今，針對改裝而有產生噪音車輛，通報給環保局查處的高達48件，擅自變更原有車輛規格設備舉發計17件、未成年無照駕駛者40件。

此外，為防制交通事故發生，依據2023年發生交通事故的統計資料分析，超速、闖紅燈、酒後駕車、變換車道不當、行人違規、汽機車不禮讓行人等因素發生事故較多路段，由各單位以「選對位」、「抓重點」、「多攔查」為策略，在例假日前一天即開始落實交通稽查取締工作，期從交通執法手段，遏止僥倖違規心態，使能有效降低交通事故發生。

但水警分局長陳保緒表示，防制交通事故與降低改裝車噪音案件發生，是警察持續性的工作，如能有效壓制，除了改善道路環境聲音，交通秩序也能有所改善，也避免其他用路人對於上路產生恐懼，降低發生事故風險。

淡水警分局呼籲車主切勿任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，以免遭到取締受罰；任何不當的改裝車體、電氣設備，恐使安全結構減弱，影響行車安全，警方將不定期、不定點，針對轄區易發生事故路段持續結合環保及監理單位執行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音汙染，還給民眾居住安寧與友善交通環境。