7-ELEVEN自2014年起領先同業推出OPEN POINT點數生態圈服務，目前累計服務會員數達1600萬，點數可跨20大通路當現金花、兌換航空里程換機票、兌換國道etag折抵金、人氣餐飲優惠券、愛心捐點做公益、折抵生活代收規費等上百種多元用途成為會員生活好「利」器，不定期跨網購、百貨、量販等知名通路，推出1點大於1元現金價值的購物折抵活動，成為萬物皆漲時代下的抗通膨神器。

7-ELEVEN領先同業創新點數價值，於去年8月推出OPEN POINT點數折抵代收服務上線後，觀察女性會員最愛使用點數折抵生活規費，前三大熱門折抵項目分別為停車費、電費、水費，平均每筆折抵金額高達350點，顯見會員已養成OPEN POINT點數儲蓄習慣，點點成金隨時想花就花，OPEN POINT為會員生活創造新一桶金！

統一超表示，萬物皆漲，OPEN POINT點數化身1600萬會員抗通膨神器，即日起服務好評再加碼，OPEN POINT點數折抵代收項目擴增健保費、綜所稅、營業稅、有線電視，累計共12大生活繳費就近到6,600家7-ELEVEN即可用OPEN POINT點數輕鬆繳、立即省，讓OPEN POINT點數更趨近貨幣功能、創造更多元的生活消費體驗。