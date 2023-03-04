台灣大學校園徵才博覽會今（4）日登場，科技、金融、新創等領域上百家知名企業同場搶才。信義房屋今年除了招募更多優秀的不動產經紀人員，也釋出數位人才職缺，以及保障年薪120萬元的「總公司經營管理儲備幹部」職缺。不只砸重本攬才，總經理陳麗心也帶領第一屆MA，一起與應屆畢業生現場互動，展現對人才招募及培育的重視；現場學子對MA職缺興趣最為濃厚，包括輪調期的工作內容、未來職涯發展，甚至於面試過程應如何突顯個人優勢等，也有不少人好奇房仲業為什麼要招募數位人才，氣氛相當熱鬧活絡。

近年致力於數位轉型的信義房屋，今年以「造局者徵才計畫—擴張小宇宙、成就大理想」為主軸，釋出包括不動產經紀人員、分店行政人員、幕僚儲備幹部（MA）、數據科學家／數據分析師、ASP.Net程式設計師等多元職缺，希望邀請新鮮人加入，一起擴展想像、開創職涯新格局。

陳麗心指出，近期生成式AI應用大放異彩，如Chat GPT的問答可以幫助人們更快、更有效率完成各式任務。而在科技日新月異下，客戶消費行為和房仲工作型態也在轉變，信義房屋不只早已將AI技術融入產品與服務流程中，開發出許多數位工具，包括「AI智能配案」、聊天機器人「ㄚ義隨你問」等，輔助第一線的業務同仁用更SMART的方式增進工作效率，進而提高服務客戶品質，更持續提升人才密度，招募數位人才，並培養具有專案管理、策略思維的幕僚MA，作為數位轉型的生力軍。

台大校園徵才博覽會登場，信義房屋今年釋出多元職缺，吸引不少應屆畢業生目光。（圖/信義房屋提供）

4日台大校徵博覽會上，以MA計畫詢問度最高，且獲得不少來自多元科系背景的應屆畢業生關注，好奇2年培訓期間的工作內容、海外輪調機會等；也有熟悉Python的學生，好奇信義房屋數據科學家的工作內容。

事實上，信義房屋MA計畫是國內首度有不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部人才培養計畫，鎖定國內外不限科系大學、研究所的應屆畢業生，或是工作經驗2年內的優秀人才，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元（依培訓期間專案表現，最高可達150萬元）的優渥待遇；2年培訓期間，還會協助考取不動產相關證照、輪調集團不同部門，且有機會赴日本、馬來西亞歷練。

數位人才方面，也開出4.5萬元起跳的薪資條件。數據科學家／數據分析師需要能分析消費者行為、建立行為預測模型等；ASP.Net程式設計師則著重系統開發的規畫、整合、導入與維護等。

不動產經紀人員部分，信義房屋則提供新鮮人6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓及職涯發展方面，也有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。分店行政人員方面，信義房屋也將新鮮人起薪調高至33K，且與房仲經紀人員、總部幕僚人員享有同樣的福利待遇，包括年終獎金、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」、員工持股信託、免費健康檢查等。