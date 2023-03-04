美國佛羅里達州供水處理廠2021年曾遭駭客入侵，險將飲用水變成毒水。美國拜登政府今天公布一項新計畫，將強化公共供水處理系統的數位防禦。

路透社報導，白宮當局昨天公布國家網路安全戰略，目的是要美國醫院、水壩等關鍵基礎設施的業者端在網路安全方面負起更多責任。

由於美國近年發生數起備受矚目的駭客攻擊事件，美方在這次供水系統計畫中訂定一系列新規則，確保州級供水處理廠承擔更多安全責任。

2021年2月，美國佛羅里達州（Florida）一座供水處理廠受到網路攻擊，水中鹼液險些被調高，若無機警工作人員迅速發現駭客攻擊，可能成為致命事件。

另外據政府官員說法，2019年3月堪薩斯州的供水設施，有一名被解雇的員工利用他舊有電腦帳密，在遠端就讓系統斷線。

根據美國國家環境保護局（EPA）一名高階官員說法，政府之所以現在採取行動，是因這個威脅已迫在眉睫。

美國環保局水務辦公處副處長佛克斯（Radhika Fox）表示，駭客「關掉重要的處理流程」，並「鎖住控制系統網路」，凸顯當前的危險情況。

美國政府支持的決策組織「網路空間日晷委員會」（Cyberspace Solarium Commission）前執行董事蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，長期以來，供水部門一直被認為是容易受網攻的單位。

蒙哥馬利說：「與其推卸責任，美國環保局更應和水務公司合作建立一套政府/產業的聯合組織，來訂定標準、提供評量工具並稽核結果。」