民進黨政府推動《全民防衛動員準備法》修法引發朝野質疑，蔡英文總統卻在昨天深夜表示，全動法修法「讓國防更強」。國民黨副秘書長李彥秀今批，「台灣憲政民主的最大危機，就是跛腳鴨的困獸之鬥」，蔡為南投立委補選再操弄亡國感。

李彥秀表示，從任命陳建仁任閣揆、政院前發言人陳宗彥刀刀見血宮廷內鬥，到「全動法」準備階段（平時）就可調查媒體與新聞工作者，蔡總統為了權力與全民的意志對抗，拿民進黨未來祭旗，對權力的不安與戀棧遠超台灣人民想像。

李彥秀質疑，蔡英文總統一手操弄兩岸關係，製造亡國感：一手呼籲不要緊張，說兩岸不會打仗，然後又大修全民防衛動員準備法，哪一個才是真正的蔡？哪一個才是真正的民進黨？

李彥秀認為，民主政治最危險時刻，就是失去人民信任的跛鴨總統不放棄對權力的眷戀，肆無忌憚拿台灣的國家安全與民進黨的未來發展做個人利益的賭注；既然蔡總統曾說2024之後不是她的事，那就請高抬貴手，放過台灣人民與民進黨。