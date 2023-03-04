看來史蒂芬柯瑞真的可以安心好好養傷了！儘管柯瑞與威金斯兩大主力仍然沒打，勇士4日仍靠「浪花弟」克雷湯普生攻下27分，庫明加也有19分、7籃板，克服上半場一度落後16分逆境，終場108比99逆轉擊敗鵜鶘，勇奪5連勝，目前34勝30敗，繼續穩居西區第5的安全位置。

地主勇士首節就遇亂流，不僅命中率低落，卓雷蒙格林還陷犯規危機，一度落後鵜鶘16分之多，幸好勇士板凳戰力相當爭氣，逐漸幫助球隊追上，打完上半場，勇士追成54比57，來到第3節更靠克雷湯普生單節11分，一舉超前了比數。

前3節打完，勇士82比78領先，不過鵜鶘再次追上，更以93比89超前，可是克雷湯普生再次爆發，跟普爾、蘭姆等人攜手幫助勇士打出15比3猛攻，打到讀秒階段，反以104比96取得穩定領先優勢，鵜鶘也知道已經追趕不上了。

除了克雷湯普生與庫明加，普爾也幫勇士攻下18分，賈麥克格林也有14分，蘭姆11分，盧尼10分、11籃板；鵜鶘以麥科倫25分最高，英格拉姆17分，莫菲15分，可惜他們也少了錫安威廉森、瓦蘭丘納斯兩大內線主力，還是無法扭轉局面。