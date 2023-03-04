大陸十三屆全國人大制定了《香港國安法》，公布實施迄今2年，此外，去年底，港區完成了第十四屆全國人大代表的換屆選舉。大陸十四屆全國人大發言人王超評價，這是香港局勢實現由亂到治的重大轉折。民調顯示，75.7％的香港市民對國安法實施的成效感到滿意。

王超表示，制定實施《香港國安法》，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑。《香港國安法》實施以來，維護國家安全的制度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，社會秩序迅速恢復，法治得到彰顯，營商環境不斷改善，發展重回正軌，香港居民的權利自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。民調顯示，75.7％的香港市民對國安法實施的成效感到滿意。

王超表示，去年底，大陸全國人大常委會就《香港國安法》有關條款作出解釋，闡明了相關條文的法律含義，明確瞭解決有關問題的方式和路徑，及時妥善解決了《香港國安法》實施中遇到的實際問題。中央政府將繼續堅持和完善「一國兩制」制度體系，切實維護《憲法》和《香港基本法》確定的特別行政區憲制秩序，切實維護國家主權、安全、發展利益。

王超表示，去年，十三屆全國人大五次會議通過了香港特別行政區選舉第十四屆全國人大代表的辦法，全國人大代表選舉會議落實「愛國者治港」原則，依法選舉產生了香港新一屆全國人大代表。相信新一屆香港全國人大代表一定會秉承愛國愛港、模範遵守憲法和基本法、全面準確貫徹「一國兩制」方針的光榮傳統，效忠中華人民共和國和香港特別行政區，堅定維護國家主權、安全、發展利益，為中華民族偉大復興、為香港長期繁榮穩定作出新的更大貢獻。