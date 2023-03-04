竊賊趁店員忙碌未注意之際，闖入店內偷竊未上鎖之抽屜內新臺幣1萬5仟餘元，得手後騎車逃逸。(圖／警方提供)

警方循線追查過濾相關線索，3小時內即迅速鎖定1名任姓慣竊並帶回偵辦。(圖／警方提供)

金門地區昨(3)日傍晚有民眾在臉書po文指出「幫我抓小偷，櫃檯錢1萬多元被偷...」，立即引起警方高度關注，主動聯絡po文者了解案發經過；經循線追查過濾相關線索，3小時內即迅速鎖定1名任姓慣竊並帶回偵辦。嗣被害人指認無訛後，除將該竊賊繩之以法外，並順利找回被害人所失竊之金錢，全案依竊盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。

金門縣警局金城分局指出，昨日員警執行網路巡邏時，在社群臉書發現有民眾po文店內遭竊，警方立即主動展開調查，除至現場了解案發經過，並調閱相關資料，發現竊賊係趁店員在店內忙碌未注意之際，闖入店內偷竊未上鎖之抽屜內新臺幣1萬5仟餘元，得手後騎乘停放於店外事先準備好之機車迅速逃離，經警方調閱相關資料及查訪目擊者，根據身材及體型研判該竊賊可能為轄區內之任姓慣竊，立即前往竊嫌住處查緝，果然順利在其身上查獲失竊贓物，警方遂將其逮捕歸案依法究辦。

金城分局長方子欽表示，民眾及商家在平日應隨時注意自身保管之財物，養成正確之防竊觀念，方能有效防範竊案發生；另民眾如遇有各項危害應速向警方報案，警方會在最短時間內趕赴現場處置，以確保民眾人身及財產安全。