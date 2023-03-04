好萊塢男星湯姆賽斯摩（Tom Sizemore）過去演過《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》等經典電影，上月18日他因腦動脈瘤昏迷在家中，緊急送醫醫治3周後，本月初傳出家屬已經在考慮準備他的後事，今(4日)媒體報導，家屬悲痛決定拔管，終止其生命維繫系統，湯姆賽斯摩最終不敵病魔，在昏迷狀態下安詳離世，享壽61歲。

根據外媒報導，湯姆賽斯摩早年演出警匪電視劇走紅，1990年傳出他因吸食海洛因、冰毒等多種毒品進出勒戒所，2003年，湯姆賽斯摩因涉嫌虐待前女友海蒂弗萊斯（Heidi Fleiss）被判刑，他在庭上承認：「如果我沒受到毒品的影響，我會控制好自己的行為」，之後他又陸續多次因碰毒品遭判刑。

2010年他上名主持人賴瑞金（Larry King）節目時，就曾被問到：「目前清醒多久了？」湯姆賽斯摩回答：「326天」，又問他在此之前清醒過最長的時間是多久？湯姆賽斯摩誠實說：「只有幾分鐘」，接著澄清：「其實我在1997年就開始清醒了，直到2002年」，意指先前一度努力戒毒，2002年起又開始碰毒品，他也在節目上宣告會正式開始克服毒癮。

湯姆賽斯摩上月因腦動脈瘤惡化在家中昏倒送醫，本月初其經紀人拉戈（Charles Lago）發出聲明：「醫師團隊告知家屬已經沒有希望了，建議做臨終（end of life）決定」，今家人再度發出聲明證實湯姆賽斯摩已經在睡夢中平靜離開人間，兩個兒子和弟弟保羅賽斯摩（Paul Sizemore）都在他身邊送最後一程，保羅賽斯摩表示：「我對失去我大哥湯姆深感悲痛，他比我的生命更重要，他對我生活的影響比其他人都大，他才華洋溢、充滿愛心、樂於助人，我會永遠想念他」。

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