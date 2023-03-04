2006年棒球經典賽至今只有4屆賽事，但已經締造多項驚人的比賽紀錄，大聯盟官網列出了最難打破的幾項，包括美國隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）「單場7打點」、日本隊投手松坂大輔兩屆MVP、中華隊陳鏞基「單場4支長打」的神紀錄！

陳鏞基在2006年3月的A組預賽，於日本東京巨蛋對戰中國大陸，個人包辦3支二壘打、1發全壘打，中華隊12比3大獲全勝。光是單場4安就很不容易，還得要全部都是長打，因為這場比賽有打滿9局。反觀日本該屆14比3只以7局就「扣倒」中華隊，最多只有人敲出單場3支長打。最近一次是東洋猛將山田哲人在2017年達成單場3長打。

小葛瑞菲是美國棒球名人堂的傳奇選手，他在大聯盟生涯也只有1次單場7打點，結果首屆經典賽就對南非敲出7打點，至今無人能及。主要是南非實力太差，被美國5局「扣倒」痛扁17比0。提前結束的規則是5局之後差距達15分，或於7局之後差距達10分。

此外「平成怪物」松坂大輔兩屆MVP肯定是最難的，因為要拿下冠軍才有MVP，經典賽至今也只有3個國家摘冠：日本（2連霸）、多明尼加、美國。2017年的MVP是美國投手史卓曼（Marcus Stroman），史卓曼本屆跑去效力祖國波多黎各，除非波多黎各摘冠他才有機會連莊MVP。