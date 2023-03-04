雲林縣長張麗善勉勵學子勇敢追夢，在各領域發光發亮。（周麗蘭攝）

雲林家扶中心每學期要籌近500萬元助學金幫助143位高中生、266位大專生繳交註冊費安心求學，下學期尤其難募款，本學期需488萬元，4日勉強湊足發給409名學生。

3年疫情衝擊下，加上物價高漲，雲林家扶的捐款縮水，一年2學期的助學金各約500萬元募款壓力沉重，本學期需488萬元，到上個月中旬還差200萬元，2月12日跳蚤市場義賣進帳僅9萬元。

雲林家扶表示，民眾為了過年支出較往常多，下學期的助學金募款更為困難，以往有愛心民眾大手筆捐30、40萬元，近年大額捐款為10幾萬、20萬，不過德不孤必有鄰，最後關頭還是擠出所需費用。

雲林家扶主委陳燦勳4日表示，大一的林柏宏透過自學，去年如願推甄上大學音樂系；今年學測成績出爐，家福學子成績不錯，有56級分、46級分、45級分、44級分、42級分佳績，期許孩子們未來成為各領域閃亮的星。

雲林縣長張麗善表示，雲林家扶集結各行業善心人士力量，每一年為大專院校、高中孩子準備助學獎助金，讓孩子們安心求學。

她也呼籲，疫情肆虐下，經濟弱勢及家庭變故的兒少不少，希望各界更加重視與關懷，政府力量有限，民間資源無窮，有錢出錢有力出力，陪伴弱勢家庭度過生活困境。

張麗善說，今年2月縣府啟動雙B計畫，深入基層普查需要幫助的人、獨居老人或、弱勢家庭，是否三餐不繼，無遮風蔽雨之處，家扶中心也是重要資訊管道，她希望透過縣府教育、社會、衛生、警政力量結合民間團體，給予有需要的鄉親最及時的協助。