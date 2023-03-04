全中運網球場地近日加強補充石英砂，確保賽事順利進行。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

全中運網球資格賽開打首日爆出學生因場地不平整導致扭傷退賽，傳出新竹縣政府曾將責任推到學生身上表示「是選手場地適應不良」，導致原本就急急趕工的場地問題再浮上檯面。教育局體健科4日解釋，事發後持續與竹東鎮公所開會，每日維持場地鋪沙均勻，也在每個賽事期間若裁判有要求也盡速補上沙子。至於受傷學生的醫藥費等，縣府也會全權負責。

全中運網球資格賽2日於竹東鎮開賽，其中國中組賽事場地為人工草皮，被爆出賽前1天還在加緊趕工，也有參賽學生證實，1日當天練習時，第4面場地連人工草皮都還在趕鋪。由於人工草地需撒石英砂，且須讓草地吃沙幾天場地平整後開放比賽。在場地匆忙趕工下，開賽當天就傳出高雄市的選手因場地問題扭傷棄賽。

事發後，更傳出新竹縣政府將受傷責任推給學生，表示是「是選手不適應場地受傷」，讓網球一哥盧彥勳在臉書開砲，直指場地在賽前才剛鋪好，學生根本沒有時間適應場地，也未替選手著想如何備戰、運動傷害風險為考量。

「從來沒說是選手不適應場地受傷。」教育局體健科澄清，經過調查，縣府內部並未有人說過這樣的話，不知道謠言從何而來，但是確實是場地沙子不足，摩擦力較大導致選手腳扭傷，現階段也持續開會與竹東鎮公所討論，針對場地做後續處理，也虛心接受大家意見，也會跟公所共同負責。

新竹縣長楊文科4日親赴球場視察，對於網球國中組資格賽第一天發生選手在人工草皮鋪面的中正網球場意外受傷，深感抱歉。對於一開始發生的問題，全中運執行委員會會全力善後，縣府已協調竹東鎮公所要求廠商備足石英砂料，在比賽進行期間，工作人員隨時待命補充，隨時鋪整及檢視，確保比賽順利進行。

目前受傷選手已返回高雄休養，執委會指出，大會有替每位選手投保，相關醫療與復健費用，執委會責無旁貸均會全力協助。