U：NUS蔡承祐（左起）、高有翔、吳昱廷、高胥崴人氣超夯。（滾石唱片提供）

U：NUS昨晚開直播感謝歌迷買票支持。（滾石唱片提供）

男團U：NUS年初推出成團單曲〈U ＆ US〉，一舉攬下華語及嘻哈類型音樂5榜冠軍，也順勢宣布展開《Reborn to be Alive》——U：NUS 2023 Live Showcase Tour巡迴演唱會，首場台中站日前甫圓滿落幕，下一站將於4／8、4／9在台北Legacy舉辦，昨（3日）晚間6點開賣，創下30秒兩場完售的驚人佳績。

U：NUS首次組樂團演出，展現樂器訓練成果，更首唱未發表的新作〈Honey〉、〈修理偶〉，吸引更多好奇觀眾搶票，繼台中場1200張票30秒完售的紀錄，U：NUS再以30秒的時間秒殺台北兩場共2400張票，展現超高人氣。

台北場開賣時，團員們聚在一起跟著歌迷「搶票」，團員高有翔說：「結果在想FB登入密碼的同時又完售了！真的感謝UNi（粉絲）們的支持，台北場絕對不會讓大家失望的。」團長高胥崴也霸氣表示：「響應一下我們即將上架的新歌〈修理偶〉裡的歌詞，就不屁話太多，男人感動放心裡，謝謝大家的支持，絕對有值得大家期待的，不會讓大家失望。」

而昨晚U：NUS也在Instagram開直播感謝歌迷支持，有歌迷表白吳昱廷的創作是每晚睡前必播的愛歌，吳昱廷也答應粉絲「會繼續寫出可以陪你睡覺的歌」；有粉絲透露因為高有翔一開始不常發言，完全不知道他的存在，但知道後發現高有翔「有電死人的眼睛，多看一秒都會沒命」，蔡承祐幽默笑虧高有翔：「難怪他都帶墨鏡，就怕他電死人的眼睛出現。」也有粉絲對蔡承祐告白「你就是我們的太陽」，蔡承祐暖心回應：「你們也是我的太陽！」高胥崴更收到粉絲製作的手工書，感動謝謝粉絲的用心，吳昱廷也開完笑要高胥崴回去寫「讀書心得」。團員們最後再次感謝歌迷的支持，也期待台北場與大家不見不散。