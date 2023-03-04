鄭仲茵與陳冠霖昔日恩怨再次浮上檯面，先是控訴女兒20年沒見過生父，接著又發千字文爆料遭前夫言語及肢體暴力，還控訴懷孕5個月到泰國度蜜月時，即便身體不適，還被前夫要求得滿足他，如今陳冠霖更被網友亂傳「寧願認養不見親生女兒」，對此現任妻子針對此事做出回應。

根據《ETtoday星光雲》報導，陳冠霖妻子謝欣誼心疼老公長期被對方消費，眼見老公大動作反擊，坦言絕對會力挺到底，還為老公人品掛保證「先生在我身邊是天使，不懂為何在她眼中是惡魔」，強調在多年婚姻裡沒有發生任何暴力事件，更指出老公從未將雙方恩怨當作上通告賺錢的工具，因此向鄭仲茵喊話： 「人要提升自己能力，真的不要消費過去」。

陳冠霖多年未與親生女兒見面，慘遭網友砲轟「寧願領養，不見親女兒」，謝欣誼表示夫妻倆早放棄認養念頭，強調並無此事，接著指出鄭仲茵多次阻擋父女見面，讓陳冠霖意識到前妻不樂見此事，便不再繼續執著，但若老公要跟其女兒見面，自己則是樂觀其成，畢竟小孩長大了，也有判斷是非的能力，更不忘向鄭仲茵喊話：「當妳指責冠霖哥沒有看她，那妳為了孩子，在她跟父親之間溝通做了什麼」。

對於鄭仲茵曾在節目表示獨自扶養女兒，遭陳冠霖反擊：「有依約支付75萬及每個月兩萬的教育生活費直到孩子年滿20歲」，對此，謝欣誼證實老公都有支付，並非如外界傳聞沒有盡到為人父親的責任。