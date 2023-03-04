詹男等人集資買毒咖啡包，遭警循線逮捕。（警方提供）

25歲詹丈、20歲羅男等年輕人，平常以打維工嫌生，2萬多的工資不夠花，日前聽人說賣毒咖啡包好賺，3人集資約15萬元，花7萬元買來200包，在網上刊登訊息販賣，萬華警方獲報後循線追查，在台中市朝馬路某旅社，逮捕正在分裝毒品的3嫌，眾人辯稱是第一次出貨就被逮，哀嘆「血本無歸了」。

萬華警方獲報，有人在網路以暗語販摻有K他命、搖頭丸的賣毒咖啡，經連月追查，鎖定毒販在台中某旅社藏匿，日前持搜索票前往查緝，當場逮捕詹姓、羅姓及徐姓等犯嫌，起獲200包毒咖啡。

詹供稱與徐等人是好朋友，大家平常都在打零工，薪水2萬多元，日前聽朋友說賣咖啡包，進價1包250元轉手可賣到4、500，商量之後決定「集資」，大家湊了15萬元準備做這生意。

詹還感慨表示，因為初次「創業」，大盤跟他們都不熟，所以1包賣他們350元，他們花7萬買了200包，準備以1包400元找買家脫手，沒想到就被警方查緝，警方偵訊後，依毒品罪將眾人移送法辦。

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