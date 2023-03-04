國民健康署資料顯示慢性C型肝炎有高達25％會進展為肝硬化，新竹縣2021年即有90人死於慢性肝炎及肝硬化，為使民眾落實及普及定期健檢，新竹縣府特別攜手11處鄉鎮市衛生所及8所配合社區預防篩檢的醫療院所辦理「成人預防保健及B、C型肝炎篩檢禮券獎勵活動」，即日起開跑，讓鄉親不只賺到健康，還能拿禮券。

衛生局指出，凡設籍新竹縣40至64歲、3年未接受成人預防保健服務，或符合45至79歲（原住民提前至40歲）B、C型肝炎終身篩檢1次的縣民，即日起至8月31日止，民眾只要持健保卡至縣內11家衛生所或參加醫療院所於社區辦理「整合性預防篩檢活動」，皆可享有完成1項篩檢即可現領50元禮券，完成2項篩檢則為100元禮券等福利，數量有限送完為止。

衛生局指出，配合社區整合性預防篩檢醫療院所共有8所，篩檢活動行程將會公告於新竹縣政府衛生局網站（https://reurl.cc/ykn6XE），請民眾參加成健服務前1天午夜12時以後須禁食8小時，如僅作B、C型肝炎篩檢不須空腹、不用限喝水，可吃飯後前往。民眾如有相關問題可洽衛生局及各地衛生所。

衛生局長殷東成說，此項檢查針對造成慢性病最關鍵的風險因子，包括不健康行為及家族疾病史調查、身體檢查、血液生化及尿蛋白檢查，以及健康諮詢。若是感染C肝病毒者，不論有無肝纖維化，由健保全額給付C型肝炎口服新藥，一個療程約3個月，治癒率達97％以上。