正規7局打完雙方都沒能攻下分數，穀保家商在延長賽突破僵局制第8局，靠著隊長劉俊緯再見高飛犧牲打，以1比0險勝普門中學，繼106學年度後再奪高中木棒聯賽冠軍，隊史第6度登頂也超越平鎮高中成為最多冠的球隊。

穀保前7局敲出8支安打，另獲得2次保送，攻勢比對手多出許多，但過程中有2、3次攻勢沒有把握好，才讓比賽進入延長賽。

8局上穀保第2任投手林盛恩續投，他先讓普門張緯澤點出本壘後方飛球出局，再連續抓下2出局，守住0比0平手局面。8局下輪到穀保進攻，簡煜恩靠著選球獲得保送，滿壘時劉俊緯敲出再見中外野高飛犧牲打，終場就以1分差勝出。

奪冠後周宗志也展現風度，誇讚普門是可敬的對手，「李以諾這一批球員成長滿多的，不管在投、打都是，之前在黑豹旗隊到時就覺得他們現在是常勝的A級球隊。」

總教練周宗志指出，賽前本就評估是五五波的比賽，但贏得辛苦的關鍵仍是自己攻勢沒能掌握住，也出現不少隱形失誤。他也誇讚2位高三投手孫易磊、林盛恩表現很好，「孫易磊有把他自己該負擔的局數吃完，盛恩只休1天，賽前跟他溝通投2局就好，但他說3局也可以，2個投手都很盡責把比賽完成。」

先是在8強賽斬斷平鎮挑戰5連霸，穀保最終複製106學年度劇本，再次稱霸木棒聯賽，隊史第6冠也超越平鎮成為賽史最多冠球隊，但周宗志確認為這一冠來的有點慢，「其實前幾年都有機會，但都在冠軍戰失利，可能就是訓練上需要加強，尤其是在細膩度的部分。」