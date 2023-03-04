新竹客運即將在今年停業，包括大湖鄉等偏鄉將無客運搭載偏鄉長輩。（謝明俊攝）

新竹客運即將在今年停業，包括卓蘭鎮等偏鄉將無客運搭載偏鄉長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處長古明弘日前拜訪通霄鎮張可欣討論新竹客運停駛替代問題。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

成立超過百年歷史的新竹客運，即將在今年全面退出苗栗縣客運路線，直接影響到苗栗縣大湖鄉等7個鄉鎮的偏鄉公共運輸服務，縣府工務處長古明弘連日來率隊走訪部分鄉鎮，聽取各鄉鎮長及地方人士對交通替代方案的意見，將匯整送公路總局參考，縣府傾向以幸福巴士來替代服務有需求的偏鄉長輩，期望公路總局全力支持解決。

新竹客運成立於日據時代的1919年，台灣光復後改制成民營客運公司，與苗栗客運同為苗栗縣最重要的客運業者，包括台3線沿線鄉鎮及苗南地區偏遠鄉間，都是依賴新竹客運提供公共運輸服務。但由於時代變遷，苗栗縣偏鄉路線營運狀況持續下滑，交通部補助措施大幅縮減下，使得業者無力支撐營運下去。根據縣府所獲訊息，新竹客運將可能在今年9月間全面停業，退出新竹縣市及苗栗縣全部客運營運。

新竹客運全面停業，首先衝擊到是苗栗縣南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及通霄鎮等7個鄉鎮，尤其是向來依賴客運接送的偏鄉長輩及學生，更面臨無公共運輸系統代步的窘境，苗栗縣長鍾東錦在縣政會議中獲悉後，指示工務處長古明弘縣長積極輔導各公所向公路總局爭取「公路公共運輸服務升級計畫」補助幸福巴士經費，務必讓偏鄉公共運輸功能不打折。

古明弘從農曆年後開始排定行程，依序拜訪大湖鄉、獅潭鄉、通霄鎮、三灣鄉等鄉鎮，聽取各鄉鎮長及地方民代等對替代方案的意見，並說明公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」補助規定，後續將赴其它鄉鎮。各鄉鎮都面臨不同問題，古明弘請各鄉鎮提報相關意見後，再匯整送公路總局參考，期望與中央聯手解決這個問題。