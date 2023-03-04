成立超過百年歷史的新竹客運，即將在今年全面退出苗栗縣客運路線，直接影響到苗栗縣大湖鄉等7個鄉鎮的偏鄉公共運輸服務，縣府工務處長古明弘連日來率隊走訪部分鄉鎮，聽取各鄉鎮長及地方人士對交通替代方案的意見，將匯整送公路總局參考，縣府傾向以幸福巴士來替代服務有需求的偏鄉長輩，期望公路總局全力支持解決。
新竹客運成立於日據時代的1919年，台灣光復後改制成民營客運公司，與苗栗客運同為苗栗縣最重要的客運業者，包括台3線沿線鄉鎮及苗南地區偏遠鄉間，都是依賴新竹客運提供公共運輸服務。但由於時代變遷，苗栗縣偏鄉路線營運狀況持續下滑，交通部補助措施大幅縮減下，使得業者無力支撐營運下去。根據縣府所獲訊息，新竹客運將可能在今年9月間全面停業，退出新竹縣市及苗栗縣全部客運營運。
新竹客運全面停業，首先衝擊到是苗栗縣南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及通霄鎮等7個鄉鎮，尤其是向來依賴客運接送的偏鄉長輩及學生，更面臨無公共運輸系統代步的窘境，苗栗縣長鍾東錦在縣政會議中獲悉後，指示工務處長古明弘縣長積極輔導各公所向公路總局爭取「公路公共運輸服務升級計畫」補助幸福巴士經費，務必讓偏鄉公共運輸功能不打折。
古明弘從農曆年後開始排定行程，依序拜訪大湖鄉、獅潭鄉、通霄鎮、三灣鄉等鄉鎮，聽取各鄉鎮長及地方民代等對替代方案的意見，並說明公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」補助規定，後續將赴其它鄉鎮。各鄉鎮都面臨不同問題，古明弘請各鄉鎮提報相關意見後，再匯整送公路總局參考，期望與中央聯手解決這個問題。
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