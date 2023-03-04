第1屆竹22慈善公益超級馬拉松4日在竹北市五福宮停車場熱情開跑，跑道橫跨竹北與芎林美麗的竹22鄉道上，共有350名跑者挑戰58公里與100公里等長距離，跑者的報名費全額以跑者的個人名義捐贈給寶山鄉德蘭兒童中心。

這場由新竹縣體育會指導、錸德竹22晨跑團、新竹縣竹22運動發展協會主辦的賽事，在賽前就已經由跑者自由募捐20餘萬元，當日又有跑者與台耀科技員工的熱情參與和捐款，加上賽前的募捐款項，總金額已達30萬元，將由新竹縣體育會理事長田耕豪、竹22運動發展協會理事長許家彰、錸德竹22晨跑團社長范源金等人代表致贈給德蘭兒童中心。

新竹縣竹22運動發展協會理事長許家彰表示、疫情期間因染疫人數快速擴散，死亡率不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策。不僅影響觀光產業，就連人們的距離也越來越遠了，所幸疫情降溫，除了社會經濟需要振興外，還有一群弱勢朋友，需要大家的關懷。因此竹22運動發展協會結合新竹瘋路跑社、台積電慢跑社等在地跑團，藉由一場慈善馬拉松，凝聚眾人力量，把溫暖送給需要的人。

錸德竹22晨跑團社長范源金與副社長林明峯表示，跑友們在短短2周就募得30餘萬元，善款將捐給寶山德蘭兒童中心，也希望藉由舉辦慈善公益超級馬拉松活動，能將竹22美麗的田園風景與賽道介紹給大家。

新竹縣寶山鄉德蘭兒童中心祕書范秀梅表示、中心目前扶育有37名6歲到17歲、未成年的孩子，所需經費8成來自社會大眾募捐，2成由政府補助，在連年疫情影響下，社福單位募款不易，此筆捐款猶如及時雨，感謝跑友們的愛心與善心。