新冠肺炎疫情持續趨緩，國內剛渡過228連假，中央流行疫情指揮中心日前指出，連假對疫情的影響，預計要觀察到今日。根據統計，國內今新增1萬1164例本土個案，比上周六下降15.9％，發言人羅一鈞表示，228連假效應結束，整體疫情仍呈下降趨勢。至於今日死亡個案新增71例，原因是死亡為落後指標，連假期間的死亡個案在3月開始才陸續上傳，並經過蒐集、研判，反映的是延遲通報的結果。

國內今日新1萬1397例新冠肺炎確診個案，分別為1萬1164例本土個案，較上周六的1萬3281例，下降了15.9％。與此同時，新增233例境外移入個案、71例死亡個案。

國內今新增1萬1164例本土個案，比上周六下降15.9％。（指揮中心提供／林周義台北傳真）

羅一鈞表示，新冠肺炎疫情呈現下降的趨勢，這表示228連假後，未如預期出現明顯升溫的狀況，為後續的鬆綁措施提供有利的條件，228連假效應已經結束。至於昨日新增62例死亡、今日新增71例死亡，比上周多，他表示是因死亡為落後指標，連假期間的死亡個案在3月開始陸續上傳，經過蒐集、研判，才導致今日數字較多，這反映的是延遲通報的結果。

由於校園口罩將鬆綁，外界也關心是否將造成疫情微幅升溫？羅一鈞表示，應該是還好，未要求學生全部把口罩脫下，會需要注意的是，6～12歲、12～17歲的兒童、青少年的感染情形，需觀察確診人數有沒有增加，但應不至於影響整體的疫情走向。

另一方面，國內日前出現2名猴痘本土個案，共匡列25名確診者。羅一鈞表示，2名本土個案仍在住院中，症狀已逐漸改善，接觸者目前沒有人發病。疾管署預計下周一與衛生局開會，對於相關防治作為，下周二例行記者會中將對外說明。