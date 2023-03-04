新北一名男子去年2月在某論壇PO出「熟女華華姐個人工作室」提供半套、全套服務，媒介自己的女性友人做性交易，網路警方看到後扮成顧客，約好以2千元做半套並一舉逮人；法官認為男子先前就曾因妨害風化遭判緩刑，如今不知悔改，法官判有期徒刑3月，可易科罰金。

判決書指出，桃園38歲男子在去年2月20日在捷克論壇網站上，刊登標題為「三重.新莊(泰山區新人)熟女華華姐個人工作室」，刊登「服務時間：中午12:00-凌晨00:0、0費用說明：30分鐘/1500 60分鐘/2000」並公開聯絡方式，為李姓女友人媒介性交，警方在網路巡查勤務後主動聯繫男子並約定以2千元讓女子做半套服務。

法官審酌男子先前曾因同類型妨害風化案件，遭判有期徒刑3月、緩刑2年，現仍於緩刑期內仍不知悔改，為一己私利再度媒介女子為性交行為以牟利，敗壞社會善良風俗，兼衡其智識程度、犯罪之動機、目的、手段、期間、參與程度、智識程度、家庭經濟狀況，依意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，處有期徒刑3月，可易科罰金。