穀保家商4日在111學年度高中木棒聯賽打到延長賽第8局，靠著劉俊緯再見高飛犧牲打，以1比0氣走普門中學，奪下隊史第6冠，總教練周宗志也誇讚2位高三投手孫易磊、林盛恩表現亮眼，「我會給易磊MVP。」

孫易磊這次是首次在木棒聯賽冠軍戰扛先發重責，昨天晚上接獲任務後就十分亢奮，也加緊腳步看影片情蒐對方打者，「結果半夜醒過來，睡前一直在看影片、模擬投球策略，想像自己在冠軍戰投球的畫面，睡到一半那個畫面又跑出來。」

此役孫易磊總計用73球投5.1局，僅被敲2支安打、無失分，投出3次三振、沒有保送，接手的林盛恩2.2局完美壓制對手。

周宗志透露，6局走上場準備換投時，孫易磊還希望能夠續投，「他這種拚勁讓我們知道他是很在乎這場比賽，覺得很棒。」決定把MVP給孫易磊，周總也解釋原因，「他能把整個場面控制住才又後面PK。」

本屆木棒聯賽教練團也賦予孫易磊重責，希望他在4個階段中都至少能幫球隊扛一場先發，他也不服教練所望，帶領球隊奪下賽史第6冠。

高中畢業後，孫易磊決定先到大學磨練，等待旅外機會，他透露，從U12世界盃後就立志旅外夢想，加上看到劉致榮成功旅外的例子，讓他更堅定自己的信念，美國、日本哪邊他都不排斥。

帶領球隊奪冠又拿下MVP，成為高中畢業前的最好禮物，孫易磊想把獎項與隊友劉俊緯分享，「他有1局連續幫我抓下3個出局，又幫球隊打下這1分。」

他也認為能在畢業前奪冠意義重大，「上次穀保奪冠是哥哥（孫易伸）那屆，可以跟他一樣奪冠覺得很開心。」孫易磊也透露，哥哥昨天有傳訊息給他，「他說上次冠軍是他，這次你也要拿下來，算是完成跟哥哥的約定。」