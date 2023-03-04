中市施姓警員2021年11月間不滿所長管理，在臉書點名所長「所做所為跟垃圾一樣」、「沒懶趴」等語，所長怒告，施辯稱發表合適評論，並非隨意謾罵。一審依公然侮辱罪判拘役20日，施不服上訴；二審認定是輕蔑、不屑攻擊；辱罵「有沒擔當」，判處駁回，全案確定，不得上訴。

施男在中市第五警分局水湳派出所任職時，不滿紀姓所長管理，2021年11月間在臉書以「白嵐曉」暱稱，貼文「所長所作所為跟垃圾一樣」，並標出所長姓名；施也在網路稱「我們現在早就穿長袖警便服」、「你跟我說冷的可以維持現在服裝、熱的著長袖警便服？」，「不敢投票表決，異於常人沒懶趴的主管趕快下台」；還續貼文「我就讓他看看我能在不碰觸法律底線的狀況下，嘴巴多嗆多賤」等文。

一審以施男身為警察，只因不滿所長管理措施，輕率在臉書公開侮辱，還否認犯行，依2個公然侮辱罪，各判拘役10日，應執行拘役20日，得易科罰金。施男不服上訴。

施男坦承臉書發文，但辯稱，他是以善意針對具體事件發表合適評論，並非隨意謾罵，縱使尖酸刻薄，仍應受憲法言論自由保障，不構成公然侮辱，且事涉公共利益，可受公評。

施指稱，所長看見同仁在中午12時許在所內用餐，該同仁依最嚴格規定是要出勤，但警政署有說用餐時間不用這麼嚴格，所長卻要求同仁寫職務報告，傷害員警健康權，才說他所為跟「垃圾」一樣。

施說，所長有職權變更服儀規定，卻不變更，不讓大家投票表決服裝，漠視員警在炎熱天氣職值勤的痛苦，才說他很沒擔當、「沒懶趴」。

二審法官追查，所長認定須在起班時間前用餐完畢，並非毫無根據及違反規定，要求提出職務報告，並沒不讓用餐，難以認定傷害員警健康權，此外，「垃圾」是指廢棄、無用之物，具有所輕蔑、不屑攻擊性言論，已達貶低人格及社會評價程度。

法官認為，換季制服問題，所長已視氣溫調整制服樣式，未採納投票表決建議是主管權責綜合考量，難以認定是怠於裁量、不顧員警健康。至於台語「懶趴」是指男性陰囊，指稱「沒懶趴」除意指「沒擔當」外，另含有暗諷他人「膽怯」、「無能」之意，具辱意思。

二審認為原審認事用法並無不違誤。且量刑妥適，施男仍否認犯行，判決駁回，不得上訴。