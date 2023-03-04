警方經詢問陳姓涉嫌人坦承毀損行為，全案將依毀損罪移送地檢署偵辦。（馬公分局提供）

位於澎湖縣馬公市烏崁的一間租車行，4日上午9點40分左右遭人持鐵鎚，砸破兩輛黑色9人座廂型車車窗，就連車行大門玻璃也被破壞，並且在店門口灑冥紙，事後一名販售海鮮的陳姓民眾拿著鐵鎚，跑到馬公分局自首，陳並在臉書社群中嗆聲說對方欠他35萬元。

據了解，這件暴力砸車案應為債務糾紛，砸車的陳姓民眾向警方說，這間租車行郭姓老闆兒子欠他35萬元，已經欠2、3年一直沒還，農曆過年前他前去催討，對方答應先還3、5萬，但都沒消沒息，所以一氣之下才會跑去砸車、撒冥紙。

不過，郭姓友人的朋友在臉書反嗆，雖間接承認雙方有債務糾紛，但所欠金額與欠款時間都不對，完全是陳某的片面之詞，留言中並牽扯出毒品、賭博的犯罪情事，引起純樸的離島澎湖民眾極大的震撼。

馬公分局副分局長張宗聖表示，警方經詢問陳姓涉嫌人坦承毀損行為，全案將依毀損罪移送地檢署偵辦；同時並呼籲民眾有私人糾紛，應循正當管道或法律途徑解決，絕不容忍私下任何不法或暴力行為，警方遇案絕對嚴查究辦到底。