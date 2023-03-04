南投立委補選激戰，今上午投票，藍綠兩陣營皆傳出對手「違規攝影監票」；國民黨候選人林明溱臉書今指控「民進黨監票人員用手機錄影固票桶」，民進黨新聞部主任張志豪痛批，林明溱根本就是做賊喊捉賊，扭曲事實，製造不實言論，民進黨予以強力譴責。

張志豪說，對於南投二選區多處投票所爆發疑似違法爭議，林明溱不僅假裝沒事，還惡意指控相關違法情況是「民進黨監票人員」，實在離譜。民進黨呼籲林明溱立刻撤除臉書所述之不當指控，並對惡意造謠抹黑言論立刻道歉。

另針對林明溱稍早投票時說「不出來投票給林明溱，讓林明溱落選的話，將會是南投縣的一大損失」，張志豪批評，相關言論顯然違反公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動。如有違反，可按公職人員選舉罷免法第110條第5項，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。「林明溱就算選情告急，也不能知法犯法！」