Tyson Fury and Mike Tyson enjoying dinner together this evening…



[🎥 @MikeTyson] pic.twitter.com/yPLagcSjo4 — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2023

WBC重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）是當今世界最強的男人，他前幾天才與偶像麥克泰森（Mike Tyson）在沙烏地阿拉伯共進晚餐，麥克泰森不怎麼吹牛，泰森福瑞卻是像傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）那樣喜歡大放厥詞的人。泰森福瑞對媒體Foxify說：「我可以打敗任何從娘胎生出來的男人，包括所有時代的人。在一對一的戰鬥，我可以打敗他們，我至今沒遇過有人能夠打倒我的，而且我想繼續保持下去。」

綽號「吉卜賽之王」的泰森福瑞生涯33勝0敗1和，24次KO勝，他的特點是沒有固定的拳擊套路，只是依著對手不同而改變招式。拳壇都在研究他的弱點，但他身軀龐大（身高206公分、臂展216公分、體重123.公斤）卻腳步靈活。雖然他不像阿里有著鋼鐵般的下顎，泰森福瑞擁有驚人的復原力，即使被打倒在地也只損失很少的體力，並且可以站起來再KO對手。

對於前任統一拳王安森尼喬雪（Anthony Joshua），泰森福瑞多次叫陣都沒能打成，後來喬雪把腰帶輸給烏克蘭拳王烏席克（Oleksandr Usyk），泰森福瑞說：「喬雪在我眼裡已經死了，我對他提不起任何興趣。」泰森福瑞曾經看得入眼的只有前任WBC重量級拳王懷德（Deontay Wilder），懷德是生涯43勝、42次KO的超級鐵拳，但懷德的兩場敗仗、1場和局都是泰森福瑞所賜。

重量級在職業拳擊就等於無限量級，早年的運動員不像現代這般高大，19世紀時的重量級拳手平均不到80公斤，現代職業拳擊則把重量級定在90公斤以上，WBC更是設定在102公斤以上，可見現代拳擊手比早年強壯得多。