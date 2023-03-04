香田國小小朋友一起騎著獨輪車，到學區附近的香田育苗中心參觀。（鄭培華提供／吳建輝彰化傳真）

香田國小擁有1.3分的生態田，小朋友親手種稻，一年耕種兩期，還會請鴨農帶幼鴨到學校工作吃蟲，由此認識鴨間稻友善農法。（鄭培華提供／吳建輝彰化傳真）

香田國小校長鄭培華表示，參觀育苗中心讓孩子實際看到秧苗培育的過程，小朋友自己設計提問與回答的方式，也能將所學的知識，學習表達出來。（鄭培華提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣香田國小推展食農教育多年，小朋友在學校擁有自己的農田，要學習插秧、收割等工作，農作休耕期間還會在農田控窯，最近香田國小小朋友在師長的帶領下，騎著獨輪車到附近育苗中心參觀，從育苗的開始，認識自己家鄉的稻米。

香田國小擁有1.3分的生態田，小朋友親手種稻，一年耕種兩期，還會請鴨農帶幼鴨到學校工作吃蟲，由此認識鴨間稻友善農法，另外校方也遵從早期台灣傳統農業社會，遇到農作休耕期間帶著大小朋友前往農田「控窯」，進行台灣傳統食農文化的傳承。

香田國小小朋友一起騎著獨輪車，到學區附近的香田育苗中心參觀，由農民為小朋友介紹育苗中心的功能，包括插秧使用的秧苗、培育的過程，小朋友也在現場記錄這些資訊，隨後進行快問快答，自己設計問題讓同學回答，加深彼此對育苗的知識。

鄧同學表示，以前在學校種稻都直接看到稻苗，從不知道稻子育苗的過程，育苗要利用65度的溫水浸泡，加上酒精消毒後存放太空包中，這是以前從沒想像到的；謝同學說，秧苗種子經過機器最後變成為一盤一盤的秧苗等待成長，機器運轉的過程相當神奇，第一次看到。

香田國小校長鄭培華表示，參觀育苗中心讓孩子實際看到秧苗培育的過程，小朋友自己設計提問與回答的方式，也能將所學的知識，學習表達出來，香田

國小推動食農教育以稻米為主，希望能讓孩子親近土地，認識家鄉水稻產業，珍愛二林這片土地。