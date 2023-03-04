2023年「第16屆台灣傑出女科學家獎」今(4)日舉行頒獎典禮，最高榮譽「傑出獎」頒發給中研院化學研究所特聘研究員陳玉如，表彰在台灣建立蛋白質體研究技術，協助肺炎等癌症臨床治療。「新秀獎」則由中研院天文及天文物理研究所研究員林俐暉及台大電子工程學所副教授胡璧合獲得，兩人皆勉勵女性研究員，都能發揮個人興趣與專長，無後顧之憂地投入科研工作。

陳玉如在學界與科研領域表現傑出，不僅曾任中研院化學所所長，也是有史以來首位女所長，還在2019年獲選全世界最大的國際性蛋白質體學術組織(HUPO)理事長，成為該組織20年來最年輕、亞洲第一位女性理事長。

陳玉如專長儀器設計、質譜分析，在台灣建立世界級的蛋白質體研究技術，並開發以質譜儀全面性定量細胞膜蛋白體的方法，幫助科學家了解膜蛋白質如何造成疾病的機制，更進一步建立第一個癌症病人個人化的分析，開發疾病檢測或是藥物標靶蛋白質。相關研究在國內外獲獎無數，研究成果也常見刊登於國際期刊。

陳玉如的生活不只有科學研究，她更從年少時就喜歡作家三毛，從國中開始即養成寫日記的習慣。

「科學研究也是一種寫作，陳述一個完整的故事，讓人願意讀下去。」陳玉如說，她所投入的癌症研究是整合型的分析，需要蛋白體和基因分析技術、資訊分析、臨床醫學等各領域的專家跨領域合作，與專家溝通談何容易，唯有能讓彼此互相了解，才能不斷克服難關，取得研究成果。

至於「新秀獎」方面，專長用光學及電波望遠鏡觀測宇宙奧秘的林俐暉，是入選台灣女科學家新秀獎的首位天文學者。出身於物理學家家庭的她，喜歡古典文學，一路從探索物理科學、宇宙星系到中國文學，累積了廣泛的興趣。她鼓勵有志從事科學的女性學子，除了培養足夠的熱情和興趣，更重要的是，永遠保持正向的態度。

專長前瞻奈米電子元件及記憶體電路設計的胡璧合，不只是科學家，更是「三寶媽」，她特別感謝母親、婆婆與丈夫的協助，讓她得以投入研究工作。她也鼓勵女性加入實驗室，相信女性細心的特質，可以帶動實驗室的工作氛圍越來越好。