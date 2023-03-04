水星3月3日移宮至雙魚座，這時會影響人們的溝通和表達能力，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享近期溝通運將會提升的前4名星座 ，依序是雙魚座、處女座、天蠍座、摩羯座，不僅在事業上容易與同事、客戶建立良好關係，能更有自信地表達自己想法，也能理解和尊重另一半的需求，並有效溝通。

▍第四名：摩羯座

水星3月3日進入摩羯座的人際宮，容易與他人建立良好的溝通關係，與朋友、同事相處時，會變得更加自信和輕鬆，會發現比以往擅長與不同背景的人溝通。另外，這段時間有更多機會參加各種社交活動，能擴大人際圈。

▍第三名：天蠍座

水星3月3日進入天蠍座的戀愛宮，溝通和表達能力將會大幅度提升，並發現自己能更加理解和尊重另一半的感受和想法。此外，這也是一個好的時機來進行深入談話，以探討彼此之間的關係，例如能勇於向伴侶表達關心和照顧，或談論未來計劃和夢想。

▍第二名：處女座

水星3月3日進入處女座的合作宮，代表近期人際關係方面會有顯著的提升，尤其是對想表達自己想法和感受的人，會感到更有自信，並會去了解和體諒他人的情感和需求。在職場上將會容易與同事建立合作夥伴關係；在生活中也容易融入群體和建立新友誼。另外與配偶或伴侶的關係，也更能理解他們的需求並有效的溝通。

▍第一名：雙魚座

水星3月3日進入雙魚座的命宮，能有效提高表達和溝通能力，特別是當與人交談或與客戶交流時，可以有自信表達觀點且更有說服力，若是做銷售業務，水星入命宮能幫助他們更好地與客戶溝通，展示產品和服務時也能有自信回答客戶問題並解決疑慮；如是正在尋找工作的人，這是一個好時期，可更好展示技能，讓雇主留下深刻印象。