苗栗縣東興國小是位處大湖鄉馬拉邦山麓的偏遠國小，學生家長8成以上都是種草莓。（謝明俊攝）

東興國小校長陳亭儒帶著小朋友們學習栽種草莓。（謝明俊攝）

東興國小學童練習利用數位網路推銷草莓。（謝明俊攝）

東興國小校長陳亭儒帶著小朋友們以雷雕來製作草莓造形小物。（謝明俊攝）

苗栗縣東興國小及蕉埔國小榮獲教育部「2022年主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣蕉埔國小是位處苑裡鎮火炎山腳下的偏遠國小。（謝明俊攝）

苗栗縣東興國小榮獲教育部「2022年主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校金質獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

位處苗栗縣偏鄉的大湖鄉東興國小及苑裡鎮蕉埔國小，繼獲選為教育部「2023年度中小學數位學習深耕計畫」實施學校後，近日再傳佳音，榮獲教育部「2022年主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校，其中東興國小以栽植草莓等項目勇奪「金質獎」，蕉埔國小則獲頒「銅質獎」。

縣府教育處表，教育部「中小學數位學習深耕計畫」團隊為表揚課程推廣績優學校，依積極開發主題跨域課程、辦理校內外課程實施、觀課、研習、課程分享及善用社群和媒體推廣宣傳等項目，在全國參與實施的32所學校中，進行推廣績優學校評選，東興國小與蕉埔國小脫穎而出，分別獲頒「金質獎」及「銅質獎」，並於日前在台南市成功大學受獎。

其中位在大湖鄉馬拉邦山麓的東興國小，學生家長8成以上都是種植草莓，所以校長陳亭儒以栽植草莓為主題，設計溫室自動澆灌系統栽植草莓，並教導學生透過數位網路來促銷東興草莓，以及以3D及雷雕等製造草莓小物等，讓學生學習完整的草莓經濟概念。

東興國小校長陳亭儒受獎時表示，東興國小雖只是6班小校，但藉由校內專題導向學習，發展出「莓開眼笑」送餐車課程模組，並參加仿生機器人競賽，屢獲全國獎項，課程同步推廣縣內多所學校也獲豐碩成果，達成自發、互動及共好之教育目標。

蕉埔國小校長王美娟則指出，學校進行「防災居家盒子」超學科課程的學習，並協助推廣至縣內10所學校，共計32位師長及300位以上學生受益，透過議題討論及問題解決的參與過程，喚起人們對居家防災的意識，建立學生「守護美力蕉埔」的公民態度與責任。

縣長鍾東錦強調，教育部「中小學數位學習深耕計畫」係鼓勵學校資訊科技融入教學，並發展校訂主題跨域課程，除了帶入設計思考概念，讓老師學習「用方法」看見學生真正的需要外，也希望提升學生資訊科技應用與跨學科實作能力，最重要的是培養學生「以生活情境為起點」的核心素養，實現12年國教願景。