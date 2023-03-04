張安平說，未來能源是缺少的，希望台灣人走向國際，也希望國外人才可以到台灣。目前集團內部同仁已經有超過20幾個以上的國籍。至於台泥進軍能源產業優先從歐洲跨入，是因為歐洲市場大，法令規範先行，在新能源是國際上最前進。他希望年輕世代加入台泥新能源團隊，能在最前進市場學到最新的東西，與國際夥伴一起合作。

至於新能源人才需要那些背景，張安平表示，電機以及商管類的都很合適，但更重要的是，語言能力要好，具備到全球各地工作都能適應並融入當地文化的特質，所以人文素養也很重要。

今日現場最受學子青睞的是電池職缺，被詢問最多的莫過於電池品牌Molicel所屬能元科技以及三元能源科技兩家公司的職缺，許多研究生都是慕名而來，表示在媒體上看到搭載Molicel的高性能電池電動賽車在國際賽事奔馳的速度，讓他們對電池產業的未來充滿想像。

張安平也說，電池人才，台灣並不多，尤其高階三元鋰電池的人才更少，最多就是台泥了，我們希望招募更多化工方面的人，學校畢業雖然有基礎但是無法馬上進入產業需要的狀態，所以未來進入公司後，我們會給予訓練以及培育。

對於台灣就業市場缺才的問題，張安平回應，希望年輕人選擇職涯思考的不只是報酬，而是找一份工作能夠自我實現價值，思考如何與地球共好。他認為整個經濟結構與社會氛圍，將錢抬得太高，這是不好的，像是台泥投入支持成立世界級的植物保種基地，許多年輕人到世界各地搶救植物認真復育，這些計畫對企業來說只有投錢，但這卻是對地球非常重要的事。