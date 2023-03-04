百萬凱迪拉克撞進超商 肇事駕駛聲稱吃了這種藥

在市場販賣家庭百貨的41歲林姓男子，今（4）日上午7時許駕駛凱迪拉克轎車行經新北市板橋區陽明街，欲右轉互助街時，疑精神不濟直行撞入超商內，過程中不慎撞擊站在騎樓的68歲楊姓婦人，楊婦被壓在車輛及貨架下，救出時已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院急救，不幸仍於8時許宣告急救無效，警方帶回肇事車主，以過失致死罪嫌偵辦。

林男供稱，今天早上出門前吃了治療癲癇的藥物，行經板橋陽明街欲右轉互助街，有打右轉方向燈，但卻昏昏沉沉直行沒轉彎，直接撞進便利超商，回神之後才驚覺撞到人，當時車速約50公里。

楊姓婦人的兒子接獲警方通知趕到醫院，他悲傷表示，媽媽上午出門掃墓，因為沒自備交通工具，所以應該是站在騎樓下等計程車，沒想到竟遇上如此離譜的意外。

超商店員表示，當時他在櫃台後面整理貨物，突然一聲轟然巨響，回頭驚見1輛轎車竟衝撞進來，他立即報警，因為當時店內並無顧客，所以不知道有人被撞，後來消防人員從車子和貨架下救出婦人，才知道車子把人從店外撞進來。

警方依過失致死罪嫌偵訊林男，並於今天下午向新北地檢署報請相驗，釐清肇事原因及責任。

凱迪拉克超商衝撞婦人死亡