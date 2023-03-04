每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛─檜木列車」，原北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北門驛對面麗星飯店規畫委外經營，一旁的車站區也將同步整修為「新北門車站」。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北門驛對面麗星飯店規畫委外經營，一旁的車站區也將同步整修為「新北門車站」。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市定古蹟北門驛是阿里山鐵路4大木造車站之一，因木造建築已有蟲蛀、油漆剝落等情況，林鐵及文化資產管理處經過1年多規畫設計，將投入2700萬元整修，自20日起，北門驛車站暫停遊客上下車，待半年工期完成，再公告恢復停靠時間。

北門驛在阿里山鐵路興建時期已經存在，估計建造於1910至1912年間，民國1998年5月16日不幸發生大火，所幸只燒毀右側40％，當時以原有建材「紅檜」整修，1999年921大地震曾一度受損，又再次編列預算維修，成為今日的風貌，林鐵及文資處鐵路服務科科長洪淑霞說，921過後車站使用至今已有些受損、老舊，需重新整修。

2019年文化部登錄阿里山林業及林業鐵路為「重要文化景觀」，深具文化價值 惟目前木造北門驛有蟲蛀、油漆剝落等情況，經1年多規畫設計，並完成工程發包，將投入經費2700萬元，訂於20日起施工，完成整修後將有助於提升服務品質及整體環境打造並促進在地觀光。

北門驛整修期間，將暫停列車停靠，每周六日由嘉義至北門間開行的「檜來嘉驛─檜木列車」，原北門停靠站將改由嘉義車庫園區月台上、下車，購票方式仍可於嘉義站、車庫園區站等車站現場購票，後續恢復停靠時間將另行公告。

另在北門驛對面麗星飯店規畫委外經營，一旁的車站區也將同步整修為「新北門車站」，林鐵及文資處將投入800萬元整修，預計半年後完工，未來北門驛整修後將活化再利用，原所有北門站業務將全部移至新北門車站。