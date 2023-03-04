《道路交通管理處罰條例》部分條文於2021年12月修正通過，2022年4月底上路，將民眾可檢舉的交通違規以「正面表列」方式從原本的63項限縮至46項。台北市議員李明賢調閱資料顯示，台北市去年1至4月平均每月違停開單數高達21604件，限縮違停檢舉後單月違停告發數銳減成15877件，等同「變相消失」5727張違停罰單，缺乏遏阻效果，就可能淪為「類違停」現象。

李明賢說，百萬網紅Cheap炎上綠委陳歐珀是「中華民國違停之父」，又讓違停爭議引發討論。《道路交通管理處罰條例》去年4月上路後，根據他調閱台北市交大數據，發現去年1到4月違停單月告發25134張罰單，平均每月21604張罰單，而開始實施限縮檢舉後，6月單月的違停罰單僅11479張，等於開單數銳減一半，若以5到12月來平均，單月違停罰單數15877張，平均減少約3成。

李明賢認為，這證實「類違停」（違停不開單）現象的存在，紅黃線違規停車不得再檢舉，這是違停有所改善還是違停更誇張更嚴重？而路邊違停都是短短幾分鐘、可能下車買個東西，因此民眾打電話檢舉等警方到場，違停駕駛早就離開，這樣能夠開得到罰單？即使民眾可透過110檢舉，警方也無法在第一時間趕來開單，根本沒有真正的遏阻效果，就有可能出現一堆街頭「類違停」。

李明賢表示，自己曾在議會多次質詢，要求交通局與交大提出因應策略，不能把抓違停的勤務通通塞給轄區分局，特別在警力不足的情況下，「類違停」現象根本難以解決，這都是修法出現的嚴重後遺症。

李明賢警告，平均每個月消失5千張違停罰單，這些都可能淪為「類違停」，缺少檢舉的嚇阻效果加上警力有限，實際上的「類違停」更可能遠遠超過單月5千輛，這樣街頭豈能不塞？針對道交條例的後遺症，他會持續與市府溝通協調，更希望市府擬定一套完整計畫與策略，改善滿街「類違停」亂象。

台北市交通大隊回應，因應民眾檢舉交通違規項目限縮，會針對主要幹道編排勤務，提升見警率，加強違停熱點巡查取締，違規事實明確即依法舉發，對於嚴重影響交通順暢及安全的車輛立即拖吊移置。

警方指出，觀察、分析違規停車成因後，會適時偕同相關北市府交通局、停車管理工程處及交通管制工程處等單位，針對違停熱點周邊停車空間供需比例、交通工程設計等易生違停因素，共同研議因應改善作為，以落實源頭管理，維護交通秩序與安全。