民眾黨主席柯文哲卸任後積極布局總統大選，團隊卻似乎爆發跳船潮，先是競辦3名年輕幕僚因不滿柯辦發言人陳智菡離職，2018年透過海選進入柯團隊的黨團副主任蔡峻維，又以生涯規畫為由遞出辭呈，柯文哲4日證實此消息，透露遺缺將由曾參選松山、信義市議員的黨發言人楊寶楨接任，但對於海選團隊走光一事不願多提。

柯文哲今日下午出席2023年音樂與潮流鞋市集活動，他也趁著問答活動與年輕人玩起小遊戲，現場氣氛相當熱鬧，而主持人於空檔時詢問柯文哲，要如何抵擋網路酸民、鍵盤手攻擊，他說必須相信自己，雖然不容易，且要經過時間淬煉。

主持人追問，如果有機會更上一層樓（指總統大選）會想年輕人做哪兩件事，柯文哲先是笑說「只有兩件事不足以解決」，隨後正經表示，現在年輕人若想創業，都會被高房租、高房價吃掉，而低薪也要解決，但這些問題很複雜，要從總體經濟來討論。

而活動開始前，媒體詢問黨團人事是否異動，代表海選團隊出現跳船潮，柯文哲說，蔡峻維辭職是因為要寫論文，拚七月畢業，目前安排楊寶楨接任。

至於各界關注2024總統大選是否有機會「郭柯配」，日前民眾黨網路節目「一週畫眾點」昨天用無間道的電影哏寫下「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭柯配」無望，但柯文哲受訪表示，「唉唷，那個（影片）誰做的我都不曉得」。