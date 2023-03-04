在全球減碳的大背景下，中國汽車工業正憑借新能源汽車的表現在實現彎道超車，未來中國國產新能源車應該如何發力才能更具競爭力？大陸全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福表示，中國連續8年新能源汽車的產銷量全世界第一，鋰離子電池的回收再利用水平很高，鎳和鋰的回收超過95％，實現綠色與環保。

大陸全國政協十四屆一次會議首場「委員通道」集體採訪活動今天下午2點05分在人民大會堂新聞發佈廳舉行。李書福接受媒體聯訪時表示，新能源汽車通常是指鋰離子電池的汽車、氫燃料電池的汽車，或者說使用人工合成的可循環利用的能源的發動機汽車，中國在這些方面發展的都很好，中國是世界上最大的新能源汽車的生產國消費國，也是世界上規模最大的出口量最大的其中的出口國。

李書福表示，中國2022年出口新能源汽車67.9萬輛，比2021年增長120％，而且中國連續8年新能源汽車的產銷量居全世界第一。

李書福表示，中國的新能源汽車工業發展具有幾個特點。第一，戰略非常清晰，方向很明確，目標也很具體。第二，執行推廣實施非常的嚴格，很有序，管理得很好。第三，中國的新能源汽車始終圍繞著綠色環保、節能可持續這樣一個生態鏈的體系性建設。

談到中國新能源汽車未來的發展前景，李書福表示，第一，中國新能源汽車的整個循環利用、可再製造的能力現在不斷提升。第二，大家很關心鋰離子電池回收再利用的能力，因為大家擔心這對環境有汙染，現在中國的鋰離子電池回收再利用水平是很高的，鎳和鋰的回收超過95％，整個中國新能源汽車是在一個循環、再利用、綠色環境、保護再生的系統裡邊，非常的綠色。

李書福表示，由於中國的新能源汽車的規模不斷擴大，技術質量不斷提高，成本也在不斷的下降，所以用戶的消費體驗會越來越好。

李書福也在現場為中國製造的新能源車打廣告，「現在中國每年投放市場的新能源汽車產品很多，琳琅滿目，而且每年都出現了一些爆款的新能源汽車產品，排隊都還買不到，所以我也建議大家可以去選購中國生產的新能源汽車產品。」

李書福表示，中國的新能源汽車為什麼有這麼好的表現？主要就是中央決策英明，方向的清晰，政府以及中央有關部委採取的政策措施非常的精準有力到位。比方說大家買新能源汽車的話有補貼、可以上綠牌、免徵購置稅等等這些優惠的政策，促進了中國新能源汽車以及產業鏈核心技術的不斷的突破和成熟發展。

中國新能源汽車發展有今天的局面，李書福表示，還有社會各界有關方面的支持幫助與關心，包括大陸全國政協委員多年參與中國新能源汽車的調研，參與中國新能源汽車發展的規畫。總而言之，中國新能源汽車的明天會越來越好，我們很有信心，我們的天空將會變得更加蔚藍、空氣質量將會變得越來越好。