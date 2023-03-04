金門「2023年慶祝童軍節表揚大會」各校校長、童軍木章持有人、受獎人、地區各童軍團代表等人均到場共襄盛舉。(圖／金門縣教育處提供)

縣府秘書長謝世傑(左一)祝賀所有獲獎人員，同時也鼓勵大家從小日行一善。(圖／民眾提供)

每年的3月5日為童子軍節，金門縣政府教育處於今(4)日上午提早在縣藝文中心舉辦「2023年慶祝童軍節表揚大會」，由縣府秘書長謝世傑擔任頒獎人，教育處長孫麗琪以及各級學校校長、童軍木章持有人、受獎人、地區各童軍團代表等人均到場共襄盛舉，並帶來精彩表演節目，場面熱鬧非凡。

表揚活動率先由金門佛光童軍團表演的「三好歌」揭開序幕，金門佛光童軍團成立於107年，除了依據童軍各級訓練課程外，並致力於讓孩子們在學習童軍活動中，能養成做好事、說好話、存好心的習慣，提升品德，從生活中實踐給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，學習感恩惜福、培養服務精神。

緊接著世界大露營金門縣代表團則演出「最local的金門，最powerful的我們」，金門代表團即將在今年8月前往韓國，參加世界大露營這個4年一次的全球盛會，從去年9月開始，他們每月就定期聚集在一起認真訓練這個表演，今日特別提早暖身演出。

中正國小童軍團也帶來精彩活潑的童軍表演，中正後浦童軍團成立於1994年，現任團長為盧志鎮主任、陳映先老師，目前正朝社區化、複式團的目標邁進。壓軸演出的金門高中童軍團則帶來充滿青春活力的「盛宴狂歡」節目，將這場童軍盛會帶到最歡樂榮耀的高點。

縣府秘書長謝世傑對所有獲獎人員致上深切的祝賀，同時也鼓勵所有年輕學子們從小日行一善，多參與童軍活動，加入童軍行善助人的行列，真正落實童軍「準備．日行一善．人生以服務為目的」的銘言，最重要的是可以從中找到自我的定位與價值。

謝世傑說，地區有很多教師、家長，長期投入社會與學校童軍教育活動服務，為地區童軍教育推廣與紮根作出貢獻，特別藉此表示感謝，而今日獲得服務員工作獎章或績優團領導人員獲獎人員，也都值得鼓勵與肯定；另外由各校推薦產生的優秀童軍，也證明他們在童軍園地辛勤耕耘，值得大家效法與學習。