頭份市為恭醫院4日在三灣國小舉辦社區防癌健康篩檢站。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院4日在三灣國小舉辦社區防癌健康篩檢站。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院4日在三灣國小舉辦社區防癌健康篩檢站。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市為恭醫院4日上午在三灣國小開設社區防癌篩檢站，替村民健康把關，共有數百名社區民眾到場接受癌症及其它疾病篩檢，為恭醫院不定期舉辦這類篩檢活動，全力護持縣民健康。

4日的三灣社區健康篩檢站是由頭份市為恭醫院、苗栗縣政府衛生局、三灣鄉公所、三灣鄉衛生所以及三灣鄉8個村辦公室、社區發展協會，共同在三灣國小活動中心，舉辦這項「社區防癌 健康篩檢 邁向幸福」大型整合性篩檢活動，為村民們的健康把關。

為恭醫院指出，隨著高齡化社會來臨、生活型態及飲食習慣、健康行為的改變，疾病型態已由急性傳染病轉變為慢性病及癌症，儼然成為國人最主要的健康威脅。而慢性病及癌症的形成，除家族性的遺傳外，大多導因於不健康的生活型態與行為、環境污染、生活中過度壓力等日積月累所造成的。

世界衛生組織指出，年齡越大且存活時間愈久，失能與疾病的比例就愈高，如此會形成照護人力和費用的龐大負擔，而健康促進可以延緩伴隨老化而來的慢性疾病及失能，並可避免早發性的死亡，對於促進老年人生活獨立功能的維持及生活品質也有極大的助益。

4日登場的社區健康篩檢站，提供免費成人健康檢查及4大癌症篩檢，

篩檢資格為40至64歲成人，每3年篩檢一次；65歲以上，每年篩檢1次。(需空腹8小時)

項目則包括：

1. BC肝篩檢：45至79歲(40至79歲原住民)，終身篩檢1次。

2. 口腔癌篩檢：30歲以上(原住民18歲以上)，有抽菸或嚼檳榔(含已戒檳榔)，每2年篩檢1次。

3. 大腸直腸癌篩檢：50至74歲，每2年篩檢1次。

4. 子宮頸癌篩檢：30歲以上，每年篩檢1次。

5. 乳癌篩檢：45至69歲(40至44歲有家族史)，每2年篩檢1次。

當日到場接受任一項篩檢的民眾，都可獲得由蘇維拉公司、金樁茶油工坊及文風打字行提供的白米1包。

另外，為恭醫院特別安排免費中醫義診服務，邀請醫學中心級中醫師，提供中醫「健康體質分析」、「痠痛貼布」(數量有限送完為止)，以及設有23價肺炎鏈球菌施打、胸部X光檢查及長者功能評估等健康加值服務。