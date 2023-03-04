高雄市苓雅區某工人長期在工地對面一家公司門口隨地小便，導致尿騷味四溢，朱姓女子氣得報警處理。沒想到，警方到場處理反而引來工人不滿，飆罵朱女是「賣春女」，朱女為此相當害怕並再度報警。員警要朱女去指認工人時，工人竟爆粗口威脅還作勢毆打她，朱女因此嚇得不敢上班，正式提告恐嚇。

朱女的公司門口長期被人隨意小便，導致惡臭四溢，調閱監視器後發現是對面工地的施工工人所為，直接報警處理。警方到場處理卻引來工人不滿，2日直接在公司門口咆哮，痛罵朱女是「賣春女」。

朱女擔心之餘再度報警，員警到場後要求朱女一同前往工地指認犯案工人。到達工地時，對方工頭不但不以為然還飆髒話，甚至有工人無視在場員警，惡狠狠地逼近朱女。朱女認為，警察在場也沒辦法確保她的安全，對方無視公權力的行為，更讓她感覺人身安全受到威脅，等同2次傷害，2月9日正式提告恐嚇。

苓雅分局表示，朱女對工人提告一案，全案已依規定受理，於2月16日通知案內嫌疑人等製作筆錄完竣，全案依照恐嚇及公然侮辱罪嫌函請高雄地檢署偵辦。至於朱女公司外遭人便溺一事，也通知黃姓涉案人到案說明，併案函請高雄地檢署偵辦。

分局強調，案件處理過程員警發表不當言詞部分，將對違失言行查究責任並予懲處，同時列案例教育檢討，務求精進員警與民眾之應對態度與執勤技巧。