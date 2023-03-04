景氣連三藍燈，市場變數仍多，但國泰金控總經理李長庚樂觀看今年。李長庚4日在校園徵才接受訪問時指出，今年整體來說，「俄烏戰爭影響」變小、「各國也不會暴力升息」，所以「今年會比去年好」。

李長庚指出，去年環境很特別，美聯準會這樣的升息，前所未見，今年不致於這樣，市場變動不會像去年那麼可怕。景氣雖會下來，但市場干擾因素會比較去年少。去年俄烏戰爭爆發、能源高漲，今年雖不知戰爭怎麼發展，但不會像當時剛爆發衝擊那麼大，所以今年俄烏戰爭影響變小、各國也不會暴力升息，所以會比去年好。

未來利率持續走高的環境下，怎麼看金融業發展？李長庚認為，高利率是比較有利金融業發展的。因為只要是殖利率曲線是正斜率的環境下，金融業會比較好賺錢，負曲線金融業就賺不到錢。所以高利率是有利金融業的不管是銀行保險。

會擔心利率走高不利企業獲利？李長庚認為，所有東西是相對的，比如說去年3％、今年5％，那當然是高，如果去年5％、今年4.5﹪，那就不高，經過去年暴利升息後，對企業、民眾對利率的影響的敏感度與因應能力都會比去年好。