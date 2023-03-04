遠傳宣布會員五大權益全方位有感升級，寵粉加碼祭出「超級會員日F-Day」，遠傳會員只要在超級會員日打開APP點選指定活動，即可以參加市價10萬元的新加坡濱海灣金沙度假區四天三夜豪華住宿抽獎活動。

遠傳表示，「遠傳心生活」強調對會員的福利照顧，推出2年來經營有成，今年開春再加碼，推出升級版會員禮遇「五大權益」，內容涵蓋電信心級服務、會員專屬禮遇、超級門票、折扣市集、遠傳幣好康，同時加碼祭出「遠傳超級會員日F-Day」。

遠傳全面升級會員五大權益，包含「電信心級服務」贈送備受好評的「遠傳守護網」3個月、VIP會員享手機續約最高折5000元等；「會員專屬禮遇」除了原本既有的會員註冊禮、生日禮，再祭出VIP專屬兌換區，享１折兌換多項好禮，本月上架的星巴克那堤蛋糕組合，市價220元只要20遠傳幣即可帶走；「超級門票」祭出9m88、告五人等共同演出的張雨生紀念演唱會、即將開賣的玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會；「折扣市集」貼近會員日常所需，獨享訂餐廳、飲料、旅遊、看電影最高5%回饋。「遠傳幣好康」持續規劃更多1遠傳幣等於、大於１元新台幣超值商品，新台幣輕鬆放大術只在遠傳心生活APP。

「遠傳超級會員日F-Day」於每週二遠傳friDay聯名卡最高加碼5%；週三、週四則是精選品牌限時遠傳幣回饋，本月登場重磅品牌涵蓋吃喝玩樂，包含Klook、肯德基、必勝客、饗食天堂，最高獨享8%遠傳幣回饋；週五Lucky Friday兌換驚喜好禮，3月份Lucky Friday爽快送上15遠傳幣兌換市價55元的7-11大冰拿。

其中每週二聯名卡最高加碼5%回饋，含天天享一般消費不限金額回饋2%遠傳幣無上限、每週二指定通路加碼回饋3%遠傳幣（每卡每月回饋上限為1000遠傳幣），最適合搭配添購戰利品，以入手最新旗艦機Galaxy S23 Ultra(12+256G) （售價4萬900元）為例，可額外享1818遠傳幣回饋。此外，辦卡流程快速方便，不僅可透過遠傳官網、網路或實體門市、friDay購物線上快速辦卡，只要勾選同意卡號快取，最快1小時即可取得遠傳friDay聯名卡。無需等待實體卡片即可綁定各種行動支付、並於線上消費，火速得到回饋。

「遠傳心生活APP」為電信業首創的「行動生活圈」，致力將服務觸角延伸至用戶生活各個角落，祭出完善豐富的會員權益，已成為用戶生活不可或缺的好夥伴。至今下載量超過500萬次，年成長率達23%，月活躍用戶數年成長率36%。